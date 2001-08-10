В Южно-Сахалинске проходит Девятый Кубок мэра по теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовали первые игры в рамках IХ Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису. На корт вышли самые юные спортсмены - это мальчишки и девчонки до 10 лет. В ближайшее время соревнования начнутся и в других возрастных категориях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал председатель Федерации тенниса Сахалина и Курил Александр Котвицкий, в этом году турнир соберет более 240 спортсменов от 6 до 76 лет. Отметим, что с каждым годом Кубок мэра по теннису привлекает все больше спортсменов, в том числе из других городов. Так, в этом сезоне южносахалинские теннисисты, выступающие в категории “Pro”, смогут помериться силами с соперниками из Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска. Игры с их участием пройдут 2,3 и4 сентября.
– Для спортивной общественности, и для всех, кто неравнодушен к теннису, очень значимо, что Кубок мэра Южно-Сахалинска привлекает игроков из других регионов России. Будет интересно увидеть уровень игры других спортивных школ, продемонстрировать мастерство южно-сахалинских теннисистов. С каждым годом теннис в нашем городе становится популярнее, как среди детей, так и среди взрослых. Напомню, что в самом первом турнире принимало участие всего 30 человек. Для сравнения, сегодня Кубок объединяет в 8 раз больше игроков. Это большой результат для нас, – сказал Александр Котвицкий.
Ежегодно в турнире в качестве болельщика и игрока принимает участие глава областной столицы Сергей Надсадин. Администрация Южно-Сахалинска при поддержке правительства области, а также при активном содействии бизнес-сообщества поддерживает все условия для развития тенниса и других спортивных направлений.
Добавим, что финальные игры Кубка мэра по теннису состоятся 8 и 9 сентября — в этот день зрителей ожидают самые зрелищные и захватывающие матчи. Торжественное закрытие соревнование и награждение победителей пройдет 9 сентября.
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