В трёх районах Сахалина появятся спортплощадки с Wi-Fi и QR-кодами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Умные площадки" построят в Долинском, Тымовском и Смирныховском районах уже в этом году. Строительство спортивных сооружений стало возможным благодаря участию Сахалинской области в программе "Бизнес-спринт", в рамках которой работы субсидируются из федерального бюджета.

В министерстве спорта Сахалинской области ТИА "Острова" пояснили, что строящиеся спортплощадки являются многофункциональными объектами с системой QR-кодов. При наведении смартфона, занимающийся сможет перейти на сайт, где размещаются инструкции и видео-уроки по использованию тренажеров.

- Чтобы обеспечить максимальную доступность занятий спортом, комплекс включает точку беспроводного доступа в интернет, к которой сможет подключиться каждый желающий потренироваться, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Проект «умных площадок» включает в себя универсальное покрытие для командных игр с мячом, а также ворота и сетки. Трибуна сооружения вмещает 100 человек, а по периметру будут расположены беговые дорожки с разметкой. Комплексов для воркаута на площадке будет два: взрослый и детский. Кроме того, предусмотрены тренажёры для индивидуальных силовых упражнений. «Умную площадку» в Долинске построят уже в сентябре, завершить работы в Тымовском и Смирныховском районах строители планируют до конца года.

- Федеральный проект “Бизнес-спринт” как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года — обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, - сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Сахалинской области средства из федерального бюджета на мероприятия в 2022 и 2023 годы уже выделили. Регионы, где таких проектов ещё нет, могут заявиться на участие в программе «Бизнес-спринт» до 2 сентября. В этом случае проекты будут профинансированы в 2023 году. Всего в субъектах РФ за счёт средств федерального бюджета построят более 80 модульных спортзалов и около 200 «умных площадок». Главная цель взаимодействия государства и бизнеса в рамках программы – сделать спорт доступнее для граждан.