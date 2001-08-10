В Южно-Сахалинске завершился третий этап детского шахматного фестиваля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел третий этап детского шахматного фестиваля. Он состоял из викторины и решения шахматных композиций, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Стартовал фестиваль в январе с турниров по парным и шведским шахматам. Затем мы провели семейный турнир. А впереди у ребят будет еще блиц-турнир, - рассказали в РОО «Шахматная федерация Сахалинской области».
В викторине участникам было предложено ответить на два десятка вопросов. Задания были как на знание истории шахмат (в том числе, и сахалинских), так и на логику, а также вопросы, касающиеся нюансов судейства.
- Интересно отвечал на вопросы Михаил Парецкий. Он дал самые развернутые ответы. Например, привел подробности матча между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, который остался неоконченным. Очень приятно, что если ребята изучают какие-то шахматные вопросы, то делают это достаточно глубоко, - говорит исполнительный директор РОО «Шахматная федерация Сахалинской области» Татьяна Маринина.
Самые лучшие ответы дал Герман Коростелев. Вторую сумму очков набрал Егор Макаров. На третьем месте – Михаил Парецкий. В ТОП-5 также попали Максим Костерин и Альберт Син.
Раздел композиций включал в себя задачи на мат в определенное количество ходов, комбинации, этюды на выигрыш материала и получение материального преимущества.
- Две задачи были очень сложными. Я не смог их решить, - разочарованно вздохнул Андрей Моисеенко.
Тем не менее, остальные задачки он щелкал как орешки, и в итоге занял третье место.
Лучше него с предложенными композициями справились только Герман Коростелев (первое место) и Михаил Парецкий (второе).
Победитель этапа определился по наименьшей сумме мест, показанных в викторине и задачах. Им стал Герман Коростелев (1 место + 1 место = 2 балла).
Второй результат показал Михаил Парецкий (3 + 2 = 5). Бронзовый призер этапа – Егор Макаров (2 + 5 = 7).
На четвертом месте – Альберт Син (5 + 4 = 9), на пятом – Андрей Моисеенко (7 + 3 = 10).
В этом этапе также принимали участие (в порядке занятых мест) Максим Костерин, Дана Башева, Вадим Сапрыкин, Михаил Кошенко, Анастасия Кузнецова, Давид Майков, Михаил Еникеев.
- Участников было не очень много, но победить мог каждый, независимо от своего уровня игры в шахматы. Викторина для меня не была особо сложной, так как многое я почерпнул из книг и журналов на шахматную тематику. Но все равно, некоторые моменты стоило бы подтянуть. Композиции были не сложные. Сложность в том, что времени было очень мало, - подвел итог выступления победитель этапа Герман Коростелев.
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