Хоккейный корт в 22-м микрорайоне оборудовали безопасным спортивным покрытием
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы произвели 22 августа по поручению мэра Сергея Надсадина. Модернизация позволит эксплуатировать площадку круглогодично, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, объект находится на балансе МАУ «Спортивный город». Зимой на данном хоккейном корте заливают каток. В теплое время года площадка не использовалась из-за бетонного покрытия. Горожане обратились к мэру Сергею Надсадину с просьбой изменить ситуацию.
Процесс укладки безопасного покрытия на месте оценил депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев:
- По поручению мэра Сергея Надсадина договорились, чтобы корт был оборудован резиновым покрытием в нынешнем году. Это важно, чтобы дети уже в этом сезоне успели поиграть в летние виды спорта. Спасибо мэру города за поддержку инициатив жителей и за ускорение процесса. Сообща мы сделали хорошее дело для людей.
Для оснащения хоккейного корта было использовано 5,5 тонн резиновой крошки. Гарантия на покрытие составляет 5 лет.
- Развитие 22 микрорайона продолжается. Ранее здесь не было достаточного количества спортивной инфраструктуры. По поручению мэра города, в прошлом году на данном объекте заменили конструкции хоккейной коробки, залили бетонное основание, а в этом - уложили спортивное покрытие. В дальнейшем планируется оснастить площадку воротами, что позволит жителям заниматься игровыми видами спорта, - сообщила директор департамента по физической культуре и спорту Елена Завязкина.
В связи с участившимися случаями небрежного отношения к элементам городского благоустройства, администрация Южно-Сахалинска просит жителей 22-го микрорайона бережно относиться к обновленному спортивному объекту.
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