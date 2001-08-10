Хоккейный корт в 22-м микрорайоне оборудовали безопасным спортивным покрытием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы произвели 22 августа по поручению мэра Сергея Надсадина. Модернизация позволит эксплуатировать площадку круглогодично, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, объект находится на балансе МАУ «Спортивный город». Зимой на данном хоккейном корте заливают каток. В теплое время года площадка не использовалась из-за бетонного покрытия. Горожане обратились к мэру Сергею Надсадину с просьбой изменить ситуацию.

Процесс укладки безопасного покрытия на месте оценил депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев:

- По поручению мэра Сергея Надсадина договорились, чтобы корт был оборудован резиновым покрытием в нынешнем году. Это важно, чтобы дети уже в этом сезоне успели поиграть в летние виды спорта. Спасибо мэру города за поддержку инициатив жителей и за ускорение процесса. Сообща мы сделали хорошее дело для людей.

Для оснащения хоккейного корта было использовано 5,5 тонн резиновой крошки. Гарантия на покрытие составляет 5 лет.

- Развитие 22 микрорайона продолжается. Ранее здесь не было достаточного количества спортивной инфраструктуры. По поручению мэра города, в прошлом году на данном объекте заменили конструкции хоккейной коробки, залили бетонное основание, а в этом - уложили спортивное покрытие. В дальнейшем планируется оснастить площадку воротами, что позволит жителям заниматься игровыми видами спорта, - сообщила директор департамента по физической культуре и спорту Елена Завязкина.

В связи с участившимися случаями небрежного отношения к элементам городского благоустройства, администрация Южно-Сахалинска просит жителей 22-го микрорайона бережно относиться к обновленному спортивному объекту.