Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2022
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14:53, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске пройдёт турнир по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа в 18:00 в МАУ ФОК «Поронайск-Арена» состоится турнир по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Соревнования посвящены Дню физкультурника. Приглашаются все желающие.

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