14:53, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
В Поронайске пройдёт турнир по пулевой стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 августа в 18:00 в МАУ ФОК «Поронайск-Арена» состоится турнир по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
Соревнования посвящены Дню физкультурника. Приглашаются все желающие.
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