Пятеро сахалинцев получили звание мастеров спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 112-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Согласно этому приказу, на Сахалине стало на пять мастеров спорта больше, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

Звание мастера спорта присвоено Владимиру Котловскому (горнолыжный спорт), Денису Гон (прыжки на лыжах с трамплина), Дмитрию Стовба (спорт лиц с ПОДА), Станиславу Ракитину (тяжелая атлетика), Николь Исаковой (художественная гимнастика).

Владимир Котловский выполнил норматив мастера спорта на Кубке России, где он становился победителем и призером отдельных этапов и занял второе место в общем зачете.

Денис Гон стал победителем командных соревнований на юниорском первенстве России в январе 2022 года в Нижнем Тагиле.

Станислав Ракитин отличился на всероссийских соревнованиях «Кубок Дальнего Востока», которые прошли в ноябре 2021 года в Холмске.

Дмитрий Стовба выполнил норматив на Кубке России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Новочебоксарске.

Николь Исакова добилась этого, успешно проявив себя на чемпионате ДФО во Владивостоке.

Ранее в 2022 году звание мастера спорта было присвоено сахалинцам Игорю Ким (спорт глухих), Юлии Завьяловой (лыжные гонки), Владиславу Ларину (плавание), Максиму Колобову (прыжки на лыжах с трамплина), Евгению Сон, Ли Ен Бок, Семену Губайдулину (каратэ), Николаю Попову (горные лыжи).