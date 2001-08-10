«Сахалин-2010» показал лучший результат за всё время участия в суперфинале «Локобола»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве завершился Суперфинал международного футбольного фестиваля «Локобол-2022-РЖД», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного минспорта. Его участниками были 16 команд мальчиков 2010 г.р.

Суперфинал начался с группового этапа, на котором команды разделили на четыре станции (подгруппы).

Станция «Матрешка»: Сборная «Локобол-РЖД», «Юность» (Владикавказ), «Зенит-Ижевск» (Ижевск), «Енисей» (Красноярск).

Станция «Хохлома»: «Шахтер» (Солигорск, Беларусь), «Динамо» им. Л.И. Яшина (Воронеж), СШОР (Тверская область) «Тюмень» (Тюмень).

Станция «Самовар»: «Балтика» (Калининград), «Спартак» (Брянск), «Волга-Спорт-Арена» (Ульяновск), «Динамо» им. Л.И. Яшина (Барнаул).

Станция «Гусли»: «Локомотив» (Москва), «Приазовье» (Азовский район), «Мордовия» (Саранск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Островной регион в Суперфинале представляли воспитанники ОГАУ «СШ «Сахалин» (тренеры Антон Евгеньевич Бучинский, Виталий Евгеньевич Хорунжий).

В первой игре «Сахалин-2010» проиграл «Локомотиву» из Москвы (0:3). Однако затем сахалинские футболисты переиграли «Мордовию» из Саранска и «Приазовье» из Ростовской области с одинаковым счетом 1:0. В первом из этих матчей гол забил Олег Осипов, во втором – Артем Аюгов.

Набрав шесть очков, «Сахалин-2010» занял второе место в группе (первым был «Локомотив» с семью очками).

Это позволило островитянам продолжить турнир в матчах за «Золотые рельсы», что соответствует турниру за 5-8 место.

В полуфинале «Золотых рельсов» «Сахалин-2010» проиграл «Балтике» из Калининграда (0:3).

В итоге «Сахалин-2010» разделил 7-8 место, что является лучшим результатом за всё время участия островных команд в Суперфинале турнира.

Состав команды: Игроки: Влас Краснофф, Артем Аюгов, Владислав Жолобов, Ярослав Королев, Иван Купин, Максим Лавров, Степан Миховский, Альберт Оганян, Олег Осипов, Дмитрий Попов, Дмитрий Решетов, Тимур Хорхордин, Эрик Черкасов.