«Сахалинские Акулы» уступили уральцам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Сахалинские Акулы» завершили Кубок Сахарова в Тольятти игрой против «Авто» из Екатеринбурга, сообщили ТИА «Острова» в хоккейном клубе.
Уральская команда с первых секунд захватила инициативу и перебросала сахалинцев с десятикратным преимуществом – 10 против 1. Однако единственную шайбу «Авто» удалось забросить только благодаря большинству. Ефим Белых сумел использовать численное преимущество.
Во второй двадцатиминутке картина игры не изменилась. «Авто» тотально перебрасывал сахалинцев – 19 к 4. За этот период уральцам удалось забросить дважды – сначала Сергей Бейзак увеличил преимущество, а в середине периода Иван Павлюк воспользовался большинством.
Между этими моментами уложился самый красочный момент матча – капитан «Сахалинских Акул» Глеб Бондаренко столкнулся с соперником, после чего на него налетел защитник «Авто» Ярослав Трофимов. В результате кровавой потасовки два игрока «Авто» оказались лежащими на льду, а сам Бондаренко получил двойной дисциплинарный до конца игры штраф – уникальное для хоккея 50-минутное удаление.
На старте третьего периода Кирилл Кожнев сделал счёт 4:0 в пользу «Авто». Казалось, что игра сделана, однако «Сахалинские Акулы» сражались до последнего и сократили отставание. Сперва Александр Морозов шикарно использовал момент в контратаке, а затем Андрей Романченко замкнул хорошую комбинацию в большинстве. Впрочем, усилий сахалинцев на большее не хватило. Четвертый подряд игровой день завершился для «Акул» поражением – 2:4.
Теперь «Сахалинские Акулы» возвращаются в подмосковный город Ступино, где продолжат подготовку к новому сезону МХЛ.
07.08.22. Авто – Сахалинские Акулы. 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: 1:0 – Белых (Трофимов, Кузьмин, 14:04, бол.), 2:0 – Бейзак (Павлюк, Присяч, 23:30), 3:0 – Павлюк (34:07, бол.), 4:0 – Кожнев (Стихин, Рангаев, 41:54), 4:1 – Морозов (Муравьёв, 44:31), 4:2 – Романченко (Бычков, Гроза, 48:47, бол.)
Броски: 60-46 ; Броски в створ: 37-21 ; Голы: 4-2 ; Вбрасывания: 39-33 ; Блокированные броски: 14-15 ; Силовые приемы: 9-14 ; Отбор: 6-5 ; Штраф: 41-64
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