Сахалинские гимнастки учатся у олимпийской чемпионки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прибыла в островной регион, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте. Она проведёт здесь серию мастер-классов для юных гимнасток, воспитанниц ОГАУ «СШ «Сахалин».
Перед началом занятий в спорткомплексе «Олимпия парк» гостей и участников приветствовала директор департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта Ирина Рябкина.
«Мы очень рады принимать у себя такого именитого гостя. Хочется поблагодарить за это руководство спортшколы «Сахалин». Уверена, что это не последняя наша встреча, и благодаря Евгении Олеговне наши сахалинские гимнастки в будущем станут победителями и призёрами соревнований высокого уровня, - подчеркнула Ирина Рябкина. - Дорогие ребята, желаю вам быть активными, слушать наставника, стараться, стремиться и помнить, что вы наши звёздочки и надежда на будущее! Удачи вам во всем и крепкого здоровья!»
Евгения Канаева - единственная в истории данного вида спорта двукратная олимпийская чемпионка в многоборье. Она также является семнадцатикратной победительницей чемпионатов мира, многократной чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта России.
«Сегодня мы только знакомимся с девочками, я посмотрю на их уровень подготовки. В первые дни будет общая программа, нужно посмотреть, что умеют гимнастки. Даю я базу, так как работаю в сборной России и понимаю, что нужно начинать именно с этого. Затем будет и общая, и предметная подготовки, растяжка, а также новые элементы», - рассказала Евгения Канаева.
Она отметила, что на данный момент сборная команда России работает в двух направлениях – по правилам, которые разработала со своей командой Ирина Винер, и правилам Международной федерации художественной гимнастики.
«Так как российские девочки выезжают на международные соревнования в Беларусь и Венгрию, то они должны выступать по правилам FIG, а для выступления в пределах России - так как это лучше для развития детей и для того, чтобы русская школа художественной гимнастики шла вперед - Ирина Александровна придумала свои правила. На этом тренировочном сборе мы будем изучать и отрабатывать элементы по правилам Винер», - пояснила олимпийская чемпионка.
По её словам, в регионы выезжать получается нечасто. Дает о себе знать очень насыщенный график работы в сборной команде, а также занятость за пределами страны.
«Руководством проделана большая работа по подготовке и приглашению спортивной звезды такого уровня, и нам очень приятно, что Евгения Олеговна откликнулась на наше предложение, и сегодня мы открыли наш тренировочный сбор, - подчеркнул генеральный директор спортивной школы «Сахалин» Евгений Крючков. – Мы рассчитываем, что эти сборы дадут импульс в развитии художественной гимнастики в нашем учреждении, девочки впитают в себя те знания и новые навыки, которые им даст двукратная олимпийская чемпионка. Плоды этих трудов мы увидим на предстоящих турнирах и соревнованиях».
Тренировочные сборы продлятся 5 дней. За это время юные гимнастки посетят не только групповые занятия, но и индивидуальные мастер-классы.
«Тренировки только начались, но уже можно отметить новые упражнения, которые дает Евгения Олеговна Канаева, я стараюсь впитывать их, как губка, чтобы самой потом отрабатывать их дома. Мастер-класс от такой спортсменки – это невероятный опыт и возможность получить уникальные знания. Ради этих сборов я не поехала с семьей в отпуск, потому что такой шанс упускать нельзя, - отметила воспитанница СШ «Сахалин» Полина Артемова».
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