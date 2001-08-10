«Сахалинские акулы» провели ротацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалинские Акулы» продолжают укреплять состав, сообщили ТИА «Острова» в хоккейном клубе. Два игрока покинули клуб, четыре новичка подписали контракты.

Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» заключил контракты с четырьмя нападающими – Валерием Асратяном, Рашидом Даштемировым, Евгением Соломениным и Петром Фёдоровым, а также расторгли контракты по обоюдному согласию с защитниками Евгением Логиновым и Русланом Кузахметовым.

Контракты Валерия Асратяна, Рашида Даштемирова, Евгения Соломенина рассчитаны на два сезона, Петра Фёдорова – на три сезона.

Валерий Асратян – нападающий. Родился 23 сентября 2003 года в Нижневартовске (ХМАО – Югра). Воспитанник школы хоккея «Филин» Нижневартовск. На юниорском уровне выступал за команды «Филин» Нижневартовск, «Югра-ЮКИОР» Ханты-Мансийск и команды Санкт-Петербурга – ГСДЮШОР, «Бульдоги», «Спартак». В сезоне 2021/22 выступал за «Динамо-Юниор» в НМХЛ и «Динамо» Санкт-Петербург в МХЛ.

Рашид Даштемиров – нападающий. Родился 1 июня 2003 года в Усухчае (Республика Дагестан). Воспитанник школы хоккея «Югра-ЮКИОР» Ханты-Мансийск. На юниорском уровне выступал за команды «Югра-ЮКИОР» Ханты-Мансийск, «Юность» Мегион, «СКА-Варяги» пос. Морозова. В сезоне 2021/22 выступал за «Динамо-Юниор» в НМХЛ и «Динамо» Санкт-Петербург в МХЛ.

Евгений Соломенин – нападающий. Родился 26 апреля 2004 года в Челябинске. Воспитанник школы хоккея «СШОР им. Сергея Макарова» Челябинск. На юниорском уровне выступал за команды «СШОР им. Сергея Макарова» Челябинск, «Метеор-Сигнал» Челябинск, «Авангард» Омск. В сезоне 2021/22 выступал за команду «Ястребы» Омск в ЮХЛ.

Пётр Фёдоров – нападающий. Родился 13 октября 2005 года в Москве. Воспитанник школы хоккея ЦСКА Москва. На юниорском уровне выступал за московские команды ЦСКА, «Белые Медведи» и «Крылья Советов». В сезоне 2021/22 выступал за «Крылья Советов» в Открытом первенстве Москвы среди юниоров (2004-2005 г.р.) и Открытом первенстве Москвы среди юношей 2005 г.р.