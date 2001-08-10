Анива отметит День физкультурника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 августа жителей и гостей Анивского района приглашают принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
На центральной площади Анивы пройдут награждения выдающихся деятелей спорта, коллективов и ветеранов. Начало в 18:00.
В честь праздника состоятся встречи по футболу в г. Анива и в с. Троицкое.
Кроме того, в этот же день в рамках 75-летия образования Сахалинской области на площади пройдет концертная программа «Сахалинское лето – 2022». В 18:00 гостей праздника порадуют своими выступлениями творческие коллективы Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 12:54 Вчера В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
- 15:50 2 Августа В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток
- 10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?