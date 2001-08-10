Анива отметит День физкультурника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа жителей и гостей Анивского района приглашают принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

На центральной площади Анивы пройдут награждения выдающихся деятелей спорта, коллективов и ветеранов. Начало в 18:00.

В честь праздника состоятся встречи по футболу в г. Анива и в с. Троицкое.

Кроме того, в этот же день в рамках 75-летия образования Сахалинской области на площади пройдет концертная программа «Сахалинское лето – 2022». В 18:00 гостей праздника порадуют своими выступлениями творческие коллективы Сахалинской области.