У хоккеистов сахалинского «Кристалла» начались сборы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске начались учебно-тренировочные сборы по хоккею, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе учреждения.

Участниками предсезонного сбора стали воспитанники четырех команд «Кристалл», которые разделены на возрастные группы по годам рождения спортсменов – 2006, 2007, 2008 и 2011.

До конца августа спортсменам предстоит пройти усиленную силовую подготовку, отработать технические элементы и тактические приемы. Тренировки будут проходить на льду, также хоккеистов ждут занятия в залах и на земле. Отдельные ежедневные тренировки будут проходить для голкиперов хоккейных команд.

Тренерами на сборах выступают «родные» наставники спортсменов, это Александр Скворцов, Константин Пятаков, Никита Михалев, Олег Лысак, Андрей Ахоньков и Александр Козубенко.

Грядущий соревновательный сезон для хоккеистов «Кристалла» станет ответственной проверкой на прочность. Так, команда «Кристалл 2006» дебютирует на первенстве Сибири и Дальнего Востока среди юношей до 18 лет.

«Некоторые игроки этой команды в прошедшем сезоне уже успели попробовать свои силы в матчах первенства, и даже отличились забитыми голами. Будет ли удача на стороне наших хоккеистов в предстоящем сезоне, покажет время. Но ребята настроены решительно, несмотря на то, что им предстоит соперничать с довольно сильными командами региона», – отмечают в спортивной школе.

Для команд «Кристалла»» 2007 и 2011 годов рождения в сезоне 2022/2023 предстоит борьба за медали первенства Дальневосточного федерального округа. Команда «Кристалл 2008» поборется на чемпионате детской хоккейной лиги и ряда соревнований муниципального уровня.