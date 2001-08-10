Юные южносахалинцы достойно выступили на «Детях Азии»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские тхэквондисты и баскетболисты достойно выступили во Владивостоке на VII международных спортивных играх «Дети Азии» и заняли призовые места, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

Так, честь региона в составе команды ДФО отстаивали воспитанники МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска» Владислав Федоров и Варвара Самородина под руководством тренеров Дениса Кима и Чан Де Сира. Владислав одержал победу в двух предварительных схватках и в полуфинале. По итогам финального поединка спортсмен завоевал серебряную медаль. Варвара Самородина заняла 5 место.

Воспитанники МАУ «Спортивная школа игровых видов спорта города Южно-Сахалинска», которые также представляли команду ДФО, заняли 3 место по баскетболу. Так, «бронзу» на Сахалин привезли баскетболисты Глеб Соловьев, Семён Лавриков, Даниил Цыкура, Иван Михайлык. Тренер команды — Евгений Трахачев.