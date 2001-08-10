Юные сахалинские шахматисты снова состязаются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начались состязания по классическим шахматам в рамках VIII Кубка АО «Гидрострой». Взрослые и юниоры играют в открытом турнире, шахматисты младшего возраста – в этапе детского Кубка России.

Участники этапа детского Кубка страны разделены на несколько возрастных групп. У юных шахматистов до 11 и до 13 лет будут сыграны семь туров по швейцарской системе, до 9 и до 15 лет – девять туров. Контроль времени 90 минут на партию + 30 секунд за каждый ход.

Мальчики и девочки до 9 лет играют вместе (19 участников). Рейтинг-лидер – Олег Рудик из Хабаровского края (1482 пункта). Первые пять строчек рейтинг-листа занимают гости, и только на шестом месте сахалинец Михаил Еникеев (1256 пунктов).

У мальчиков до 11 лет заявилось двенадцать шахматистов. Наивысшей рейтинг – у Даниила Каминского из Хабаровска (2015 г.р.). Сахалинцы Вадим Сапрыкин и Андрей Моисеенко – на пятом и шестом месте стартового листа, Павел Симахин – на девятом, Вячеслав Титов – на одиннадцатом.

Одиннадцать шахматисток играют в турнире девочек до 11 лет. Здесь в ТОП-5 рейтинг-листа входят сахалинки Анастасия Кузнецова, Дана Башева, Марина Круглова и Виктория Еникеева. Очень даже возможно, что кто-то из них и станет обладательницей главной награды турнира.

В возрастной группе до 13 лет проводится общий турнир (зачет будет отдельным для мальчиков и девочек). Рейтинг-лист чертовой дюжины участников возглавляет Михаил Парецкий из Корсакова.

Точно такая же ситуация и в турнире до 15 лет (17 участников). Наивысший рейтинг среди шахматистов – у Эммы Киселевой из Приморья.

В открытом турнире вызывались играть 77 шахматистов (это рекорд турнира!). Среди них – три международных гроссмейстера (Павел Понкратов из Москвы, Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и Александр Москаленко из Московской области), международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ.

Главные претенденты на победу, естественно, гроссмейстеры. Павел Понкратов уже побеждал в 2018 и 2019 году. Его коллеги по званию выступали в прошлогоднем турнире. Тогда Жамсаран Цыдыпов занял второе место, а Александр Москаленко – третье, сообщает пресс-служба минспорта Сахалина.

Участники этапа детского Кубка России свои партии начинают ежедневно в 10:00. В 18:30 за столики садятся претенденты на награды открытого турнира.