Юные сахалинские шахматисты снова состязаются
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начались состязания по классическим шахматам в рамках VIII Кубка АО «Гидрострой». Взрослые и юниоры играют в открытом турнире, шахматисты младшего возраста – в этапе детского Кубка России.
Участники этапа детского Кубка страны разделены на несколько возрастных групп. У юных шахматистов до 11 и до 13 лет будут сыграны семь туров по швейцарской системе, до 9 и до 15 лет – девять туров. Контроль времени 90 минут на партию + 30 секунд за каждый ход.
Мальчики и девочки до 9 лет играют вместе (19 участников). Рейтинг-лидер – Олег Рудик из Хабаровского края (1482 пункта). Первые пять строчек рейтинг-листа занимают гости, и только на шестом месте сахалинец Михаил Еникеев (1256 пунктов).
У мальчиков до 11 лет заявилось двенадцать шахматистов. Наивысшей рейтинг – у Даниила Каминского из Хабаровска (2015 г.р.). Сахалинцы Вадим Сапрыкин и Андрей Моисеенко – на пятом и шестом месте стартового листа, Павел Симахин – на девятом, Вячеслав Титов – на одиннадцатом.
Одиннадцать шахматисток играют в турнире девочек до 11 лет. Здесь в ТОП-5 рейтинг-листа входят сахалинки Анастасия Кузнецова, Дана Башева, Марина Круглова и Виктория Еникеева. Очень даже возможно, что кто-то из них и станет обладательницей главной награды турнира.
В возрастной группе до 13 лет проводится общий турнир (зачет будет отдельным для мальчиков и девочек). Рейтинг-лист чертовой дюжины участников возглавляет Михаил Парецкий из Корсакова.
Точно такая же ситуация и в турнире до 15 лет (17 участников). Наивысший рейтинг среди шахматистов – у Эммы Киселевой из Приморья.
В открытом турнире вызывались играть 77 шахматистов (это рекорд турнира!). Среди них – три международных гроссмейстера (Павел Понкратов из Москвы, Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и Александр Москаленко из Московской области), международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ.
Главные претенденты на победу, естественно, гроссмейстеры. Павел Понкратов уже побеждал в 2018 и 2019 году. Его коллеги по званию выступали в прошлогоднем турнире. Тогда Жамсаран Цыдыпов занял второе место, а Александр Москаленко – третье, сообщает пресс-служба минспорта Сахалина.
Участники этапа детского Кубка России свои партии начинают ежедневно в 10:00. В 18:30 за столики садятся претенденты на награды открытого турнира.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
- 15:55 29 Июля Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 16:09 Сегодня На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
- 15:50 Сегодня В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток
- 10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 28 Июля "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?