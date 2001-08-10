Юные сахалинские хоккеисты готовятся к новому сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 24 августа хоккейная команда «Сахалин-2008», собранная на базе воспитанников ЦХР «Арена Мастер», во главе с тренером Матеем Дубецки готовится к новому сезону в рамках интенсивной спортивной профильной программы по хоккею в центре «Сириус».

Вместе с сахалинцами участие в хоккейном интенсиве примут юниорские команды 2008 г.р. «Северсталь» из Череповца, «Адмирал» из Владивостока, «Орлы» из Ейска, «Коми» из Ухты и «Тайфун» из Ставрополя, сообщил пресс-атташе ХК «Сахалинские Акулы».

Программа центра «Сириус» интегрирована в общенациональную систему выявления, отбора и подготовки кандидатов в юниорскую сборную команду России U16. Основными её задачами являются раскрытие спортивной одаренности и таланта у хоккеистов-юниоров для достижения высоких результатов, а также отбор кандидатов в сборную команду России U16.

В рамках программы хоккеистов команды «Сахалин-2008» ждут теоретические и практические занятия, товарищеские игры, контрольные испытания и восстановительные мероприятия, а также мастер-классы с участием именитых спортсменов, скаутов и экспертов. Среди известных тренеров на нынешнем сборе заявлены преподавателями Игорь Тузик, Сергей Немчинов, Равиль Гусманов, Олег Браташ, Игорь Уланов, Сергей Петренко, Сергей Пряхин и Алексей Ивашкин.