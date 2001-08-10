Сахалин ждёт гонка с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке впервые пройдет Чемпионат по ниндзя полосе с препятствиями. Формат ориентирован на скорость, выносливость, ловкость, координацию. Испытать себя может любой зарегистрированный участник в возрасте от 16 лет и старше.

Мероприятие пройдёт на площадке биатлонного комплекса «Триумф» при поддержке министерства спорта Сахалинской области, Центра спортивной подготовки и ГАУ СШОР зимних видов спорта.

27 августа чемпионат пройдёт в индивидуальном формате, 28 августа – в командном (мужчина/мужчина, мужчина/женщина). Начало:09:30.

Участники, преодолевшие все испытания за лучшее время, становится победителями. Победители 1, 2, 3 места у мужчин/женщин и в командах. Все участники получат уникальную медаль финишера. Регистрация открыта на сайте priderace.ru в разделе «мероприятия». Вход свободный для зрителей и болельщиков, сообщили в оргкомитете гонки.