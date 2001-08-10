Островных спортсменок ждёт мастер-класс от именитой гимнастки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева проведет мастер-класс для островных спортсменок. Тренировочные сборы пройдут с 4 по 9 августа в спортивном комплексе «Олимпия парк» для воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы «Сахалин».

Евгения Канаева – двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов, единственная в истории художественной гимнастики двукратная Олимпийская чемпионка в многоборье, семнадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы.

Заслуженный мастер спорта России впервые посетит островной регион и проведет серию мастер-классов и тренировочных занятий для юных сахалинских гимнасток.

«Наша задача, как руководства спортивной школы, постоянно совершенствовать уровень как наших спортсменок, так и тренерского состава. Ежегодно наши гимнастки участвуют в тренировочных сборах за пределами острова, под руководством именитых тренеров и спортсменок. В этом году мы решили провести мастер-классы в Южно-Сахалинске. Это инициатива администрации школы и родителей наших воспитанниц. Мы считаем, что приезд такой титулованной спортсменки, как Евгения Канаева, окажет большое влияние на развитие наших спортсменок», - отметила заместитель генерального директора ОГАУ «Спортивная школа «Сахалин» Юлия Вааг.

Для воспитанниц отделения художественной гимнастики ОГАУ СШ «Сахалин» пройдут командные и индивидуальные тренировки, в рамках которых у Олимпийской чемпионки будет возможность оценить уровень подготовки островных спортсменок, и применить разработанную авторскую методику тренировок, сообщает пресс-служба ОГАУ «Спортивная школа «Сахалин».