Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивная школа "Сахалин" объявляет набор девочек в возрасте 6-7 лет (2015-2016 г.р.), рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Прием документов осуществляется до 25 августа (документы приносить в методический кабинет СШ «Сахалин»). Документы для поступления:
- заявление от родителей/законных представителей о зачислении; *
- копия свидетельства о рождении ребенка/копия паспорта ребенка;
- копия паспорта родителя/законного представителя;
- медицинская справка из поликлиники (от педиатра/терапевта о возможности посещать тренировочные занятия ОГАУ "СШ "Сахалин");
- фотография 3х4 (2 шт.);
- справка из школы/дет. сада (учащийся какой школы/д.сада, какого класса);
- согласие на обработку персональных данных; *
- личная карточка спортсмена; *
* - те, документы, которые вы можете скачать по ссылке.
Прохождение индивидуального отбора состоится 31 августа в 18:30 часов (ул.Горького, 7/1, малый зал).
Для зачисления в группу девочкам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке.
Основным местом проведения тренировочных занятий является Спортивный Комплекс "Олимпия Парк". Ориентировочное время занятий – 15:00 – 17:00 часов - три раза в неделю.
Занятия бесплатные, количество бюджетных мест ограничено.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня На Курилах чаще рождаются, чем умирают, на Сахалине - наоборот
10:08 Сегодня В Холмском районе приступили к строительству нового моста
09:56 Сегодня Сахалинца, не желающего платить алименты, отправили на обязательные работы
09:27 Сегодня Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 10:46 Сегодня Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 Вчера "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 Вчера Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?