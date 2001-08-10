Тихоокеанское
информационное агентство
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09:27, | Новости спорта Сахалина и Курил

Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками

Юных сахалинок приглашают стать художественными гимнастками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Сахалин" объявляет набор девочек в возрасте 6-7 лет (2015-2016 г.р.), рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Прием документов осуществляется до 25 августа (документы приносить в методический кабинет СШ «Сахалин»). Документы для поступления:

- заявление от родителей/законных представителей о зачислении; *

- копия свидетельства о рождении ребенка/копия паспорта ребенка;

- копия паспорта родителя/законного представителя;

- медицинская справка из поликлиники (от педиатра/терапевта о возможности посещать тренировочные занятия ОГАУ "СШ "Сахалин");

- фотография 3х4 (2 шт.);

- справка из школы/дет. сада (учащийся какой школы/д.сада, какого класса);

- согласие на обработку персональных данных; *

- личная карточка спортсмена; *

* - те, документы, которые вы можете скачать по ссылке.

Прохождение индивидуального отбора состоится 31 августа в 18:30 часов (ул.Горького, 7/1, малый зал).

Для зачисления в группу девочкам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке.

Основным местом проведения тренировочных занятий является Спортивный Комплекс "Олимпия Парк". Ориентировочное время занятий – 15:00 – 17:00 часов - три раза в неделю.

Занятия бесплатные, количество бюджетных мест ограничено.

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