Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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11:44, | Новости спорта Сахалина и Курил

"Сахалинские Акулы" сыграют с "Академией Михайлова"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 июля в 13:00 по московскому времени (21:00 по Сахалину) молодёжная команда "Сахалинские Акулы" проведёт третий матч в рамках подготовки к новому сезону МХЛ. Соперником станет "Академия Михайлова". Матч пройдёт в Туле, рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские акулы".

В минувшем сезоне "Академия Михайлова" остановилась в шаге от попадания в "Золотой" дивизион – команда стала 10-й в Западной конференции МХЛ, набрав 70 очков в 64 матчах. По ходу чемпионата "Академия Михайлова" стала самым неудобным соперником для "Сахалинских Акул". Четырежды в сезоне сахалинцы терпели крупные неудачи – 1:5, 5:9, 1:5, 3:8.

"Сахалинские Акулы" сыграли уже две игры в рамках предсезонной подготовки и оба раза победили – сначала "Капитан" со счётом 3:1, затем "Русских Витязей" со счётом 4:2. Интересно, что в прошлом году наставники "Сахалинских Акул" Игорь Гаврилов и Дмитрий Максимов работали с командой "Академия Михайлова". Выступал за клуб из Тулы также центрфорвард Антон Данилов.

Для "Академии Михайлова" матч против сахалинцев станет дебютным в обновлённом составе.

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