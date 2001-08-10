"Сахалинские Акулы" сыграют с "Академией Михайлова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 июля в 13:00 по московскому времени (21:00 по Сахалину) молодёжная команда "Сахалинские Акулы" проведёт третий матч в рамках подготовки к новому сезону МХЛ. Соперником станет "Академия Михайлова". Матч пройдёт в Туле, рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские акулы".
В минувшем сезоне "Академия Михайлова" остановилась в шаге от попадания в "Золотой" дивизион – команда стала 10-й в Западной конференции МХЛ, набрав 70 очков в 64 матчах. По ходу чемпионата "Академия Михайлова" стала самым неудобным соперником для "Сахалинских Акул". Четырежды в сезоне сахалинцы терпели крупные неудачи – 1:5, 5:9, 1:5, 3:8.
"Сахалинские Акулы" сыграли уже две игры в рамках предсезонной подготовки и оба раза победили – сначала "Капитан" со счётом 3:1, затем "Русских Витязей" со счётом 4:2. Интересно, что в прошлом году наставники "Сахалинских Акул" Игорь Гаврилов и Дмитрий Максимов работали с командой "Академия Михайлова". Выступал за клуб из Тулы также центрфорвард Антон Данилов.
Для "Академии Михайлова" матч против сахалинцев станет дебютным в обновлённом составе.
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