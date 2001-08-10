Второй матч межсезонья проведут "Сахалинские Акулы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июля в 13:00 по московскому времени (21:00 по Сахалину) молодёжная команда "Сахалинские Акулы" проведёт второй матч в рамках предсезонной подготовки. Соперником станет команда "Русские Витязи". Игра пройдёт в Ледовом дворце им. В.М. Боброва в подмосковном городе Ступино, где сахалинцы готовятся к новому сезону МХЛ, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.
Прошлогодний чемпионат для «Русских Витязей» завершился в шаге от зоны плей-офф – они набрали 75 очков, заняв девятое место в Западной конференции. Новый сезон команда из Подмосковья начнёт в «Золотом» дивизионе Западной конференции, тогда как «Сахалинские Акулы» будут выступать в «Серебряном» дивизионе.
Очные встречи команд в прошлом году были упорными. Три из четырёх остались за «Витязями». На Сахалине гости дважды праздновали победу – 1:5 и 1:2 ОТ, а в Подмосковье команды обменялись победами – 3:4 и 3:2 ОТ.
«Сахалинские Акулы» провели первый матч межсезонья в субботу – островная команда уверенно переиграла ступинский «Капитан» со счётом 3:1. Для «Русских Витязей» матч против сахалинцев станет дебютным в обновлённом составе.
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