"Сахалинские Львята" победили тренеров в товарищеской игре.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лето - время хоккея для детей с ограниченными возможностями. Детская следж-хоккейная команда "Сахалинские Львята" после апрельского выступления на IV всероссийском фестивале адаптивного хоккея Hockey Family Fest заметно набралась опыта, рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские Акулы".
В летний период юные спортсмены не теряют форму, а продолжают совершенствовать своё мастерство на льду комплекса "Арена Сити". Регулярные тренировки под руководством серебряного призера Паралимпийских игр 2014 года Алексея Лысова заметно улучшили уровень игры сахалинской следж-хоккейной команды.
Вчера, 11 июля, вместо тренировки на лёд вместе с "Сахалинскими Львятами" вышли тренеры центра хоккейного развития "Арена Мастер" - команда детей встретилась с командой тренеров в товарищеской игре.
Такие матчи – добрая традиция сахалинского хоккея. Если раньше опытные и физически крепкие наставники, садясь в сани для следж-хоккея, давали юным спортсменам равный бой, то в этот раз борьбы не получилось. Дети намного более мастеровито обращались с санями и специальными клюшками, катались быстрее, бросали точнее и в итоге победили с двузначным счётом.
Команде тренеров не помогло даже наличие единственного в составе «Львят» голкипера – юные спортсмены столь уверенно выглядели на фоне своих наставников, что переиграли тех даже с пустыми воротами.
Развитие следж-хоккея на Сахалине продолжается. В планах у команды – продолжать тренировки и сыграть в следующем году на очередном фестивале адаптивного хоккея. Напомним, что попробовать свои силы в следж-хоккее на Сахалине могут дети с ограниченными возможностями разных возрастов – тренировки команды проходят бесплатно в ледовом комплексе «Арена Сити».
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