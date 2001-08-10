У "Сахалинских Акул" новые вратарь и нападающий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» заключил однолетние соглашения с игроками 2002 года рождения – голкипером Станиславом Пылаевым и нападающим Антоном Даниловым. Игроки присоединились к команде на тренировочном сборе в Ступино, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе хоккейного клуба.
Станислав Пылаев – голкипер. Рост игрока – 183 см, вес – 84 кг. Ловушка – левая. Родился 23 июля 2002 года в Тюмени. Воспитанник местной школы хоккея. В МХЛ выступал за команду «Тюменский Легион» с 2019 года – в трёх сезонах провёл 73 матча, отразил 89,0% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 4,42.
Антон Данилов – центральный нападающий. Рост игрока – 183 см, вес – 77 кг. Хват клюшки – левый. Родился 8 июля 2002 года в Дмитрове. Воспитанник местной школы хоккея. В МХЛ выступал за команды «Алмаз» и «Академия Михайлова» с 2020 года – всего в МХЛ провёл 115 матчей, набрал 43 очка (18+25) при 45,4% выигранных вбрасываний. В сезоне 2021/2022 выступал за команды «Академия Михайлова» (МХЛ) и «АКМ-Юниор» (НМХЛ) – в МХЛ провёл 51 матч и набрал 15 очков (7+8), в НМХЛ провёл 6 матчей и набрал 4 очка (2+2).
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