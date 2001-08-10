Сахалинские волейболистки заняли третье место на турнире в Анапе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанники ГБУ "СШ по волейболу" завершают учебно-тренировочные сборы на побережье Черного моря. В селе Сукко (рядом с Анапой) тренируются и набираются сил волейболисты 2009-2011 г.р, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Подготовка к следующему спортивному сезону проходит под руководством тренеров Марины Захаровой и Светланы Поповой.
- У нас обширные и спортивная, и культурная программы. Дети занимаются в зале и на свежем воздухе, проводят товарищеские матчи, бегают в гору, купаются, загорают, - рассказывают тренеры.
Одним из пунктов программы УТС стало участие в турнире. В Анапе прошли традиционные соревнования, посвященные памяти Станислава Фролова.
- Всю свою спортивную жизнь он посвятил единственному делу - работе в волейбольной секции спортивной школы «Виктория». Он воспитал не одно поколение известных спортсменов и тренеров, и его принципы работы живы до сих пор. В турнире наравне с девчонками играют и мальчишки. Как говорят тренеры, в этом возрасте, 10-12 лет, они примерно равны по силам, - пояснили организаторы.
Участниками состязаний стали 16 команд из Анапы, Белгорода, Краснодара, Курганинска, Москвы, Ростова-на-Дону, Таганрога, Тамбова.
На первом этапе команды (2010-2011 г.р.) разделили на четыре подгруппы. Затем по две лучшие из каждой играли за первое-восьмое место, остальные – за девятое-шестнадцатое.
Воспитанницы «СШ по волейболу» на первом этапе выиграли три матча у команд Анапы, Курганинска и Москвы.
На втором этапе не обошлось без поражения, но это не помешало островитянкам стать в итоге бронзовыми призерами соревнований.
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