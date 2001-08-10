Сахалинцев приглашают на соревнования по дуатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинских спортсменов и любителей спорта приглашаем принять участие в соревнованиях по дуатлону "Анивское взморье", рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Мероприятие пройдет 18 июня на автодороге г. Анива - с. Песчанское от парковки у пляжа, в сторону с. Песчанское и обратно. Его участники могут подать заявку для прохождения дистанции. Регистрация проходит на сайте.

Допуск получат спортсмены от 18 лет и старше. Дистанции, которые предстоит преодолеть участникам: 5 км - бег, 20 км- велосипед, 2,5 км- бег.

Дуатлон - это соревнования, которые включают этапы бега и велосипеда. Данное мероприятие показывает насколько спортсмены готовы к большой гонке – триатлону отмечают организаторы соревнований.

Чтобы получить стартовый номер, участник соревнований должны предоставить медицинскую справку и страховку. Это обязательные условия регистрации.

Транзитная зона расположится на огороженной площадке парковочной зоны перед въездом на центральный пляж г. Анива. Старт будет дан в 10:10.

В соревнованиях могут принять участие как личники, так и команды – мужские и женские, а также смешанные.

Победители выявляются в каждой категории и награждаются медалями и грамотами 1, 2, 3 места. При этом на финише каждый участник получит медаль финишора.