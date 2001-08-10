"Сахалин" завоевал путевку на суперфинал международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2022 году Уссурийску доверили право провести Межрегиональный этап международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД" (станция "Сагди Дава"). Путевку на Суперфинал оспаривали восемь команд мальчиков 2010-2012 г.р., рассказали ТИА "Острова" в сполртивной школе "Кристалл".
Этап начался с групповых игр. В платформе "А" две путевки в полуфинал оспаривали "СКА-2011" (Хабаровск), "Динамо" (Владивосток), "Динамо" (Якутск), ФК "Вилючинск". Именно в таком порядке команды и финишировали.
В платформе "Б" состязались "Динамо" (Благовещенск), "Сахалин" (Южно-Сахалинск), "Областная футбольная школа" (Магадан), "Амур" (Ленинское, ЕАО).
Островной регион представляли воспитанники ОГАУ "СШ "Сахалин" (тренер Антон Бучинский).
Островитяне начали турнир с нулевой ничьей в игре с "ОФШ". Затем они забили четыре безответных гола в ворота "Амура". Отличились Олег Осипов (дважды), Альберт Оганян и Ярослав Королев.
В третьем матче "Сахалин" сыграл вничью с "Динамо" (1:1). Гол в нашей команде забил Олег Осипов.
Набрав 5 очков, сахалинские футболисты вышли в полуфинал со второго места. Их соперником был "СКА-2011".
Судьба матча решилась в серии пенальти. В ней хладнокровнее оказались игроки "Сахалина" (3:2). У Сахалина с точки отличились Дмитрий Решетов, Альберт Оганян и Степан Миховский.
В финале команда Антона Бучинского добилась победы над "Динамо" из Владивостока (1:0) благодаря голу Артема Аюгова.
Заняв первое место, "Сахалин" завоевал право представить Дальневосточный федеральный округ в Суперфинале Международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД". Он пройдет в Москве с 4 по 7 августа 2022 года с участием 16 сильнейших команд страны.
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