В Южно-Сахалинске дети соревновались за звание самого быстрого и смелого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оздоровительное мероприятие в рамках месячника антинаркотической направленности прошло на территории городского парка. На тропе развлечений собрались ученики школы №23 Южно-Сахалинска, которые во время летних каникул посещают пришкольный лагерь. Мальчишки и девчонки соревновались за звание самого быстрого и смелого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ребята разделились на две команды. В ходе состязаний они преодолели два десятка препятствий. Лучшее время - 21 минуту - показала команда «200/20». По итогу соревнований все участники получили грамоты.

Напомним, с начала лета в Южно-Сахалинске стартовал антинаркотический месячник. На июнь запланировано более 30 тематических мероприятий, призывающих к здоровому образу жизни.

В частности, в областном центре состоятся: батл по брейк-дансу, open air, квесты, выставки рисунков, лекции и массовые спортивные акции. Основными площадками станут: МБУ «Игровых видов спорта», городская школа по плаванью, школа по греко-римской борьбе. Кроме того, местами пропаганды за здоровье станут дома культуры и библиотеки городского округа. Ряд акций, интерактивных занятий и бесед проведут медицинские учреждения: областной наркологический диспансер и детская поликлиника.

Подробнее о датах, месте проведения мероприятий можно узнать на сайтах учреждений-участников месячника антинаркотической направленности.