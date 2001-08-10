В Южно-Сахалинске дети соревновались за звание самого быстрого и смелого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оздоровительное мероприятие в рамках месячника антинаркотической направленности прошло на территории городского парка. На тропе развлечений собрались ученики школы №23 Южно-Сахалинска, которые во время летних каникул посещают пришкольный лагерь. Мальчишки и девчонки соревновались за звание самого быстрого и смелого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ребята разделились на две команды. В ходе состязаний они преодолели два десятка препятствий. Лучшее время - 21 минуту - показала команда «200/20». По итогу соревнований все участники получили грамоты.
Напомним, с начала лета в Южно-Сахалинске стартовал антинаркотический месячник. На июнь запланировано более 30 тематических мероприятий, призывающих к здоровому образу жизни.
В частности, в областном центре состоятся: батл по брейк-дансу, open air, квесты, выставки рисунков, лекции и массовые спортивные акции. Основными площадками станут: МБУ «Игровых видов спорта», городская школа по плаванью, школа по греко-римской борьбе. Кроме того, местами пропаганды за здоровье станут дома культуры и библиотеки городского округа. Ряд акций, интерактивных занятий и бесед проведут медицинские учреждения: областной наркологический диспансер и детская поликлиника.
Подробнее о датах, месте проведения мероприятий можно узнать на сайтах учреждений-участников месячника антинаркотической направленности.
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