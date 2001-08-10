Сахалинские Акулы получили нового соперника из белорусского Бобруйска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейная команда "Сахалинские Акулы" в новом сезоне получила ещё одного соперника, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

Ранее новыми участниками чемпионата МХЛ стали «Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область) и «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога), а вчера к Лиге присоединилась команда «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь). Все они выступят в одном дивизионе с «Сахалинскими Акулами».

В Западной конференции МХЛ, где выступают «Акулы», таким образом выступит 19 команд. Ещё одним новичком МХЛ стала команда «Красноярские Рыси» (Красноярск), которая выступит в Восточной конференции.

Всего в новом сезоне МХЛ сыграют 37 молодёжных команд. Конференции МХЛ будут разделены на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы по уровню выступления команд – «Сахалинские Акулы» сыграют в «Серебряном».

Полный состав Западной конференции МХЛ:

Дивизион «Золотой»:

«Алмаз» (Череповец)

«Красная Армия» (Москва)

«Крылья Советов» (Москва)

«Локо» (Ярославль)

МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

МХК «Динамо-Москва» (Москва)

МХК «Спартак» (Москва)

«Русские Витязи» (Подольск)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург)

Дивизион «Серебряный»:

«Академия Михайлова» (Тульская область)

«Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область)

«Амурские Тигры» (Хабаровск)

«Динамо-Шинник» (Бобруйск)

«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)

«СКА-Варяги» (Ленинградская область)

«Тайфун» (Приморский край)

«СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)

МХК «Атлант» (Московская область)

ХК «Капитан» (Ступино)

В регулярном чемпионате все команды внутри конференции сыграют между собой.

Команды, которые заняли первое, 1-2-3 места в «Серебряном» дивизионе получат возможность бороться за плей-офф в отборочном раунде с 6-7-8 командами «Золотого» дивизиона.

Команда занявшее 9 место в «Золотом» дивизионе выбывает в «Серебряный» дивизион, а лучшая команда «Серебряного» дивизиона на следующий сезон переходит в «Золотой» дивизион.