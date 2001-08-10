Сахалинские Акулы получили нового соперника из белорусского Бобруйска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейная команда "Сахалинские Акулы" в новом сезоне получила ещё одного соперника, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.
Ранее новыми участниками чемпионата МХЛ стали «Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область) и «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога), а вчера к Лиге присоединилась команда «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь). Все они выступят в одном дивизионе с «Сахалинскими Акулами».
В Западной конференции МХЛ, где выступают «Акулы», таким образом выступит 19 команд. Ещё одним новичком МХЛ стала команда «Красноярские Рыси» (Красноярск), которая выступит в Восточной конференции.
Всего в новом сезоне МХЛ сыграют 37 молодёжных команд. Конференции МХЛ будут разделены на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы по уровню выступления команд – «Сахалинские Акулы» сыграют в «Серебряном».
Полный состав Западной конференции МХЛ:
Дивизион «Золотой»:
«Алмаз» (Череповец)
«Красная Армия» (Москва)
«Крылья Советов» (Москва)
«Локо» (Ярославль)
МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)
МХК «Динамо-Москва» (Москва)
МХК «Спартак» (Москва)
«Русские Витязи» (Подольск)
«СКА-1946» (Санкт-Петербург)
Дивизион «Серебряный»:
«Академия Михайлова» (Тульская область)
«Академия Михайлова-Юниор» (Тульская область)
«Амурские Тигры» (Хабаровск)
«Динамо-Шинник» (Бобруйск)
«Сахалинские Акулы» (Сахалинская область)
«СКА-Варяги» (Ленинградская область)
«Тайфун» (Приморский край)
«СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)
МХК «Атлант» (Московская область)
ХК «Капитан» (Ступино)
В регулярном чемпионате все команды внутри конференции сыграют между собой.
Команды, которые заняли первое, 1-2-3 места в «Серебряном» дивизионе получат возможность бороться за плей-офф в отборочном раунде с 6-7-8 командами «Золотого» дивизиона.
Команда занявшее 9 место в «Золотом» дивизионе выбывает в «Серебряный» дивизион, а лучшая команда «Серебряного» дивизиона на следующий сезон переходит в «Золотой» дивизион.
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