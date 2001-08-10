"Сахалин-2009" занял третье место по итогам первого круга первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подведены итоги первого круга первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2009 г.р. Состязания прошли в Находке, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- В турнире участвовали семь команд. Это «Академия-Динамо» и «КСШОР» (обе – Владивосток), «СКА-Хабаровск», «Океан» (Находка), «РССШФ» (Якутск), Локомотив» (Уссурийск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск), - сообщает Дальневосточный футбольный союз.
Островной регион представляли воспитанники ОГАУ «СШ «Сахалин» под руководством своего тренера Дениса Красилевского.
В первом туре сахалинские футболисты проиграли «Академии-Динамо» со счетом 0:3.
Во втором туре «Сахалин» играл с «Океаном». После первого тайма счет был 2:0 в нашу пользу. «Дублем» отметился нападающий Эдуард Боку (один гол забил с игры, другой - с пенальти).
После перерыва «Океан» сократил отставание. У игроков «Сахалина» было достаточно моментов, чтобы увеличить в разницу в счете, но не хватило точности в завершающей стадии. Итог – 2:1 в пользу островных футболистов.
В следующем матче команда Дениса Красилевского забила пять безответных мячей в ворота «Локомотива». Отличились Эдуард Боку (два гола), Максим Кладов, Дилан Одинаев, Артём Тен (по одному).
Четвертым соперником островитян был «КСШОР». В первом тайме они вышли вперед после гола Дмитрия Бехгольда, но удержать преимущество не смогли. Итог – 1:1.
Два гола Артёма Тяна принесли «Сахалину» победу над «РССШФ» из Якутска (2:0).
В заключительной игре сахалинцы соперничали со «СКА-Хабаровск». На 25-й минуте красную карточку получил голкипер «Сахалина» Роман Медведенко, и все оставшееся время островная команда играла в меньшинстве. Итог – 0:3.
Набрав 10 очков, «Сахалин» занял третье месте, пропустив вперед «СКА-Хабаровск» и «Академию-Динамо».
Теперь у подопечных Дениса Красилевского будет время, чтобы провести работу над ошибками и подготовиться ко второму кругу. Он пройдет в сентябре в Уссурийске.
Лучшие игроки первого круга:
- вратарь: Кирилл Сгибнев («Академия-Динамо»).
- защитник: Дилан Одинаев («Сахалин»).
- полузащитник: Артём Стацура («СКА-Хабаровск»).
- нападающий: Яромир Белоконь («Академия-Динамо»).
- игрок: Дмитрий Гришанов («СКА-Хабаровск»).
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