"Сахалин-2009" занял третье место по итогам первого круга первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведены итоги первого круга первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2009 г.р. Состязания прошли в Находке, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- В турнире участвовали семь команд. Это «Академия-Динамо» и «КСШОР» (обе – Владивосток), «СКА-Хабаровск», «Океан» (Находка), «РССШФ» (Якутск), Локомотив» (Уссурийск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск), - сообщает Дальневосточный футбольный союз.

Островной регион представляли воспитанники ОГАУ «СШ «Сахалин» под руководством своего тренера Дениса Красилевского.

В первом туре сахалинские футболисты проиграли «Академии-Динамо» со счетом 0:3.

Во втором туре «Сахалин» играл с «Океаном». После первого тайма счет был 2:0 в нашу пользу. «Дублем» отметился нападающий Эдуард Боку (один гол забил с игры, другой - с пенальти).

После перерыва «Океан» сократил отставание. У игроков «Сахалина» было достаточно моментов, чтобы увеличить в разницу в счете, но не хватило точности в завершающей стадии. Итог – 2:1 в пользу островных футболистов.

В следующем матче команда Дениса Красилевского забила пять безответных мячей в ворота «Локомотива». Отличились Эдуард Боку (два гола), Максим Кладов, Дилан Одинаев, Артём Тен (по одному).

Четвертым соперником островитян был «КСШОР». В первом тайме они вышли вперед после гола Дмитрия Бехгольда, но удержать преимущество не смогли. Итог – 1:1.

Два гола Артёма Тяна принесли «Сахалину» победу над «РССШФ» из Якутска (2:0).

В заключительной игре сахалинцы соперничали со «СКА-Хабаровск». На 25-й минуте красную карточку получил голкипер «Сахалина» Роман Медведенко, и все оставшееся время островная команда играла в меньшинстве. Итог – 0:3.

Набрав 10 очков, «Сахалин» занял третье месте, пропустив вперед «СКА-Хабаровск» и «Академию-Динамо».

Теперь у подопечных Дениса Красилевского будет время, чтобы провести работу над ошибками и подготовиться ко второму кругу. Он пройдет в сентябре в Уссурийске.

Лучшие игроки первого круга:

- вратарь: Кирилл Сгибнев («Академия-Динамо»).

- защитник: Дилан Одинаев («Сахалин»).

- полузащитник: Артём Стацура («СКА-Хабаровск»).

- нападающий: Яромир Белоконь («Академия-Динамо»).

- игрок: Дмитрий Гришанов («СКА-Хабаровск»).