Сахалинские борцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске завершились традиционные всероссийские соревнования по спортивной борьбе на Кубок мэра краевой столицы. Участниками состязаний стали свыше 200 борцов из различных регионов страны от Калининградской до Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Я уверен, что участники турнира покажут достойные результаты и красивую борьбу. Благодарю федерации борьбы России и города Хабаровска за то, что они организовали такое великолепное мероприятие. Для города – это спортивный праздник, - приветствовал спортсменов мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Специальным гостем Кубка мэра по спортивной борьбе стал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Власов. Он провел для участников мастер-класс.

Островной регион на этих соревнованиях представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Анивы, Ноглик, Охи и Смирных. Им удалось завоевать восемь медалей (пять золотых, серебряную и две бронзовые).

В турнире по греко-римской борьбе (юниоры до 21 года) первое место занял Хушбахт Олтмишев из Южно-Сахалинска.

- Наш спортсмен в финале весовой категории до 63 кг соперничал с борцом из Новосибирска. Сахалинец проигрывал после первого периода 0:4, но затем сумел собраться, провел несколько технических действий и буквально вырвал победу. Заняв первое место, Хушбахт Олтмишев выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, по решению судейской коллегии ему был вручен специальный приз «За волю к победе», - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Семь наград в активе борцов вольного стиля (юноши до 18 лет). Победителями всероссийского турнира стали южносахалинцы Руслан Маклаков (до 48 кг), Даурен Таштемиров (до 51 кг), Рустам Мустафаев (до 80 кг), Владимир Смирнов (до 92 кг).

Серебряный призер: Кудер Мартына из Смирных (до 60 кг). Бронзовые медалисты: Максим Евдокимов из Южно-Сахалинска (до 60 кг) и анивчанин Александр Мархинин (до 92 кг).

Победителей и призеров всероссийских соревнований подготовили тренеры Эдуард Зарюта, Виталий Хон, Насим Ганиев, Батраз Кундухов, Гайдар Нурмагомедов (все – Южно-Сахалинск), Олег Накагава (Анива) и Маргей Мартына (Смирных).