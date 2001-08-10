Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
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10:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

С 4 июня на "Горном воздухе" начинаются бесплатные занятия йогой

С 4 июня на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатные занятия по йоге на СТК "Горный воздух" начнутся 4 июня! Теперь каждую субботу в 10:30 утра будут проходить тренировки на свежем воздухе, сообщили ТИА "Острова" в СТК.

На средней станции комплекса вас ждет практика хатха-йоги с педагогом центра "Лотос" Лали Гаврилец. За ее плечами огромный опыт, ведь она занимается йогой с 2009 года. Для участия в тренировке нужно лишь иметь коврик и желание!

Бонус: подъем на канатной дороге до средней станции с 10:00 до 10:20 - бесплатный.
 
В случае плохой погоды занятие будет отменено. Следите за новостями.
 

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