Тихоокеанское
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14:16, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Защитник "Сахалинских Акул" стал серебряным призёром Кубка Чёрного моря

Защитник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Защитник «Сахалинских Акул» Даниил Орлов стал серебряным призёром Кубка Чёрного моря в составе молодёжной сборной России U20 (Белые). 18-летний игрок обороны принял участие во всех пяти матчах турнира, в четырёх из них он выходил на лёд в первой пятёрке своей команды, рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские Акулы".

Также в составе сборной России U20 (Белые) сыграл воспитанник сахалинского хоккея, голкипер Алексей Носков, выступающий в системе приморского «Адмирала».

Сборная России U20 (Белые) выступала без поражений вплоть до финальной игры турнира. В групповом этапе подопечные Владимира Филатова обыграли Беларусь U20 – 3:0, Россию U18 – 6:2 и Россию U20 (Красные) – 8:6, а в полуфинале вновь переиграли Россию U18 – 4:0. Лишь в финальной игре турнира, где сыграли два состава молодёжной сборной России U20, «Белые» уступили «Красным» со счётом 1:3.

Этот дебют в составе молодёжной национальной команды стал первым в истории для игрока, представляющего команду «Сахалинские Акулы».

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