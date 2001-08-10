Сахалинские спортсмены приняли участие в шоу Светланы Хоркиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник отделения спортивной гимнастики из спортивной школы «Кристалл» Южно-Сахалинска Максим Тихомиров и представительница художественной гимнастики анивской спортшколы Кира Яблочникова приняли участие в спортивном празднике Светланы Хоркиной «Восхождение» в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Максим Тихомиров занимается на отделении спортивной гимнастики под руководством Ольги Сперанской несколько лет и достиг второго взрослого разряда. Тренер находится в постоянном контакте с федерацией спортивной гимнастики России, вице-президентом которой является двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

- В шоу «Восхождение» принимают участие звёзды мировой спортивной, художественной, воздушной, акробатической гимнастики и звезды балета. Поэтому, когда Светлана Хоркина обратилась с предложением к нашим спортсменам принять участие в ее шоу, мы были рады согласиться, – рассказывает Ольга Сперанская.

Кира Яблочникова – призёр первенства ДФО и яркая представительница островной художественной гимнастики. Первыми тренерами Киры являются Светлана Ершова, Инна Тишкина. В настоящее время спортсменка занимается под руководством Ольги Лукиной.

- Наши дети приняли участие в этом грандиозном театрализованном спортивном событии по приглашению старшего тренера юниорской сборной России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной, которая является режиссером этого шоу, – рассказывает Ольга Лукина, которая сопровождала сахалинских спортсменов в Санкт-Петербурге.

На шоу «Восхождение» островные спортсмены получили возможность не только проявить себя на одном ковре рядом с именитыми чемпионами, но также приняли участие в мастер-классе под их руководством.

- Это была такая потрясающая энергетика, такие эмоции! История шоу «Восхождение» основана на жизненном пути Светланы Хоркиной, и передана с помощью выступлений. Олимпийская чемпионка и автор спортивного события очень мотивирует юных спортсменов к достижению высоких результатов. Благодаря «Восхождению» идет развитие детского спорта в нашей стране, – поделилась эмоциями Ольга Лукина.

Полную версию шоу «Восхождение» можно будет посмотреть на «Матч ТВ», запись спортивного события будет доступна также на YouTube.