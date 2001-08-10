В Амурской области появятся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следующем году в Амурской области начнут работать первые две «умные спортивные площадки». В рамках федерального проекта на эти цели регион получит дополнительно 32 миллиона рублей. Ранее на развитие спортивной инфраструктуры Приамурью из федерального бюджета уже выделили 20 миллионов, сообщает ИА "Порт Амур".

"Основным отличием «умных площадок» станет то, что каждый тренажер будет оснащен специальным QR-кодом. Считав его, человек получит рекомендации по использованию тренажера, узнает об упражнениях, которые можно на нем выполнять, а также качествах, которые он позволяет развить", - рассказал информационному агентству заместитель министра по физической культуре и спорту области Андрей Кондратьев.

Одна из "умных площадок" появится в Благовещенске. Планируется, что ее разместят на территории школы № 23. Вопрос об установке второй пока находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба минспорта Амурской области.