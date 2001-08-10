Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальный проект, направленный на укрепление здоровья жителей и гостей города, стартовал в Южно-Сахалинске. Более 100 любителей физкультуры и спорта приняли участие в первой в этом году бесплатной тренировке по общей физической подготовке на Горном Воздухе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

ОФП – это набор занятий физическими упражнениями для развития выносливости, координации, скорости, силы и гибкости. При регулярных занятиях повышается иммунитет, укрепляется дыхательная и сердечно-сосудистая система организма. На протяжении всего лета такие тренировки будут проходить каждое воскресное утро под руководством опытного инструктора Андрея Мирошникова - специалиста по физической культуре и спорту РФ, мастера спорта России по гиревому двоеборью, победителя всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону.

- Проект существует уже 5 лет. Мы начинали с простых тренировок небольшой группой единомышленников, после чего занятиями стали интересоваться проходящие мимо люди. Тогда и появилась идея открытых тренировок для всех желающих. С каждым годом к проекту присоединяется все больше спортсменов всех возрастов. Сегодня мы объединили свыше 350 человек и это не предел. Приходят подростки, семьи с детьми и старшее поколение. А благоприятные условия окружающей среды, чистый свежий воздух и оздоровительные силы природы придают бодрости и энергии на весь день, - рассказал Андрей Мирошников.

Каждый желающий, без предварительной записи и какого-либо специального инвентаря, может присоединиться к занятиям общей физической подготовкой. Акцент тренировок сделан в основном на развитие выносливости мышц ног. Занятия начинаются с общей разминки, затем около часа работа на площадке – приседания в различных вариациях, выпрыгивания, подъемы ног, удержание статических положений в приседе. Далее проходит растяжка и после участники во второй части занятия, по желанию выполняют интервальный подъем по различным тропам Горного Воздуха до вершины горы Большевик. Эта часть тренировки носит аэробный характер и будет полезна всем без исключения.

- Я тут впервые, про тренировки узнала из интернета. Мне понравилось, очень крутой проект, замечательная атмосфера, свежий воздух и веселая компания. Все это отлично бодрит и заряжает на весь день. Спасибо организаторам! - поделилась своими впечатлениями Ирина Самойлова.

Всех желающих ждут каждое воскресенье в 10:30 на средней станции Горного Воздуха. С 10:00 до 10:20 подъем до средней площадки - бесплатный. Также тренировки ежедневно проходят по утрам на волейбольной площадке напротив школы зимних видов спорта на улице Венской с 6:00 до 7:45 и вечерам с 18:30 до 20:30.