На "Горном Воздухе" открыли пятый сезон бесплатных тренировок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Социальный проект, направленный на укрепление здоровья жителей и гостей города, стартовал в Южно-Сахалинске. Более 100 любителей физкультуры и спорта приняли участие в первой в этом году бесплатной тренировке по общей физической подготовке на Горном Воздухе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
ОФП – это набор занятий физическими упражнениями для развития выносливости, координации, скорости, силы и гибкости. При регулярных занятиях повышается иммунитет, укрепляется дыхательная и сердечно-сосудистая система организма. На протяжении всего лета такие тренировки будут проходить каждое воскресное утро под руководством опытного инструктора Андрея Мирошникова - специалиста по физической культуре и спорту РФ, мастера спорта России по гиревому двоеборью, победителя всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону.
- Проект существует уже 5 лет. Мы начинали с простых тренировок небольшой группой единомышленников, после чего занятиями стали интересоваться проходящие мимо люди. Тогда и появилась идея открытых тренировок для всех желающих. С каждым годом к проекту присоединяется все больше спортсменов всех возрастов. Сегодня мы объединили свыше 350 человек и это не предел. Приходят подростки, семьи с детьми и старшее поколение. А благоприятные условия окружающей среды, чистый свежий воздух и оздоровительные силы природы придают бодрости и энергии на весь день, - рассказал Андрей Мирошников.
Каждый желающий, без предварительной записи и какого-либо специального инвентаря, может присоединиться к занятиям общей физической подготовкой. Акцент тренировок сделан в основном на развитие выносливости мышц ног. Занятия начинаются с общей разминки, затем около часа работа на площадке – приседания в различных вариациях, выпрыгивания, подъемы ног, удержание статических положений в приседе. Далее проходит растяжка и после участники во второй части занятия, по желанию выполняют интервальный подъем по различным тропам Горного Воздуха до вершины горы Большевик. Эта часть тренировки носит аэробный характер и будет полезна всем без исключения.
- Я тут впервые, про тренировки узнала из интернета. Мне понравилось, очень крутой проект, замечательная атмосфера, свежий воздух и веселая компания. Все это отлично бодрит и заряжает на весь день. Спасибо организаторам! - поделилась своими впечатлениями Ирина Самойлова.
Всех желающих ждут каждое воскресенье в 10:30 на средней станции Горного Воздуха. С 10:00 до 10:20 подъем до средней площадки - бесплатный. Также тренировки ежедневно проходят по утрам на волейбольной площадке напротив школы зимних видов спорта на улице Венской с 6:00 до 7:45 и вечерам с 18:30 до 20:30.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:40 Сегодня Молодая сахалинка нашла чужую карту и бросилась за покупками
09:39 Сегодня Сахалинские пляжи подготовят к сезону
08:53 Сегодня 10-летний сахалинец на мопеде протаранил "круизер"
09:55 Сегодня Выпускники Кадетской школы Южно-Сахалинска простились со Знаменем
16:39 16 Мая В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов
11:10 16 Мая В Холмске лишенный прав водитель сбил женщину на пешеходном переходе
- 16:51 16 Мая Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение
10:39 17 Мая Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
14:40 29 Апреля На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?