15:30, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают бесплатно заниматься физкультурой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На "Горном Воздухе" возобновляются занятия по общей физической подготовке. Бесплатные тренировки будут проходить еженедельно по воскресеньям на средней станции комплекса. На них приглашаются все желающие. Первое занятие состоится 22 мая. Начало в 10:30, рассказали ТИА "Острова" на "Горном воздухе".
Для удобства посетителей подъем на канатной дороге до средней станции будет бесплатным с 10:00 до 10:20.
- Это ежегодный проект. Тренировки проходят уже несколько лет на территории комплекса и собирают большое количество любителей физкультуры и спорта. Мы рады такой активности и всегда готовы поддерживать спортсменов, поэтому перед тренировкой делаем бесплатными подъёмы на канатной дороге, - отметил менеджер отдела маркетинга СТК "Горный Воздух" Егор Шеховцов.
Тренировки проводит опытный тренер, специалист по физической культуре и спорту РФ Андрей Мирошников. Занятие начинается с общей разминки и выполнения упражнений для развития выносливости преимущественно мышц ног. Во второй части тренировки проходит восхождение от средней станции до вершины горы Большевик.
- Подъем осуществляется интервально, по таймеру, с остановками для выполнения приседаний. Новичкам всегда можно догнать основную группу во время таких пауз. Идет командная работа от начала до конца. Мы работаем по принципу «Семеро одного ждут!». Это мотивирует новичков выкладываться на занятии, - отметил Андрей Мирошников.
Тренировки на Горном Воздухе будут проходить каждое воскресенье в 10:30. В среднем занятие длится около 120 минут. Для посещения не нужен инвентарь, достаточно надеть спортивную форму. Организаторы отмечают, что будут рады видеть всех желающих на занятиях с любым уровнем физическом подготовки.
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