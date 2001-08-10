Южно-Сахалинск готовится к полумарафону "ЗаБег.РФ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился прием заявок на всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". За месяц принять участие в массовых стартах решили более 750 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
С 16 мая по 21 мая все зарегистрировавшиеся жители и гости острова могут получить стартовые пакеты и номера. Выдача проходит ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу ул. Горького, 7, СШОР летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого. Участники, которые планировали бежать 10 км, но не успели подать заявку, могут это сделать на месте выдачи стартовых пакетов.
Соревнования пройдут 22 мая. Парад открытия состоится в 16:00 у здания Исторического парка "Россия – моя история". Первые старты запланированы в 16:20. Сначала на дистанцию в 1 км выйдут дети до 12 лет и люди с ОВЗ. Масс-старт участников дистанций на 5 км, 10 км и 21,1 км состоится в 17:00.
Напомним, "ЗаБег.РФ" в Сахалинской области пройдёт в третий раз. В прошлом году на старты вышли более 500 сахалинцев. Отметим, что островной регион – один из немногих в стране, где участники марафона регистрируются бесплатно.
"ЗаБег.РФ" - самый масштабный полумарафон с синхронным стартом - более 150 тысяч участников из 85 городов России. В этом году спортивное событие в стране пройдет в шестой раз.
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