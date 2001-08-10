Из-за непогоды в Южно-Сахалинске перенесли легкоатлетическую эстафету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за неблагоприятного прогноза погоды легкоатлетическая эстафета на Кубок городской думы переносится с 14-го на 15-е мая (воскресенье). Место и время остается прежним - сбор участников состоится на площадке перед историческим парком "Россия - моя история", забег пройдет в южном направлении по улице Горького до улицы Пуркаева и обратно. Время проведения эстафеты - с 09:00 до 12:30, рассказали ТИА "Острова" в городской думе.

Протяженность дистанции - около 3 км, она будет разбита на 12 этапов. Для болельщиков и финишировавших участников организаторы подготовили развлекательную программу.

Планируется, что участие в эстафете примут около тысячи человек - школьники, учащиеся сузов и вузов, трудовые коллективы. Победители получат кубки от Городской Думы Южно-Сахалинска и подарочные сертификаты в один из спортивных магазинов города.

Напоминаем, что на накануне и в день прохождения легкоатлетической эстафеты в Южно-Сахалинске будет частично ограничено движение и парковка транспорта.

Так, для подготовки к легкоатлетической эстафете с 17.00 14 мая до 12.30 15 мая будет ограничена остановка транспорта с восточной и западной стороны ул. Горького от пл. Победы до ул. Пуркаева, а также на парковке перед историческим парком "Россия - моя история".

15 мая на время проведения эстафеты с 07:00 до 12.30 будет ограничено движение на ул. Горького от пл. Победы до ул. Пограничной, а также на ул. Илариона Троицкого.

Кроме того, на время прохождения эстафеты 15 мая с 9.00 до 12.00 перекрытие проезжей части будет продлено в южном направлении до ул. Пуркаева.

На время проведения эстафеты вход в зону ее формирования будет возможен только через металлорамки, которые будут расположены с северной и южной стороны парковки перед историческим парком "Россия - моя история".