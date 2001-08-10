14 мая в Южно-Сахалинске стартует Юношеская футбольная лига
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 14 мая на стадионе "Спартак" состоятся первые игры Юношеской футбольной лиги – зоны Дальний Восток, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин".
Первыми на поле выйдут команды "Сахалин-2007" и ФК "Благовещенск-2007". Команды сыграют два тайма по 40 минут, с 15-минутным перерывом. Затем, состоится матч "Сахалин-2006" и ФК "Благовещенск-2006". Они проведут два периода по 45 минут.
- Для нас Дальневосточная Юношеская футбольная лига – это большая радость, большая надежда, что в этом году мы хорошо выступим и поборемся за самые высокие места. Для нас очень почётно и ответственно открывать турнир. Сейчас стараемся всем нашим коллективом, всей нашей дружной командой спортивной школы достойно провести данное мероприятие, - отметил генеральный директор ОГАУ "Спортивная школа "Сахалин" Евгений Крючков.
Напомним, что ЮФЛ - это проект Российского футбольного союза по реформированию системы юношеских соревнований в России. В прошлом году проект впервые стартовал на Дальнем Востоке.
- Проект ЮФЛ позволяет получать профессиональную игровую практику юным футболистам, а также дает возможность лучшим футбольным школам федерального округа играть между собой и постоянно совершенствовать свое мастерство, - отметили в оргкомитете Дальневосточного футбольного союза.
В этом году в лиге выступят команды из 12 школ: «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (Владивосток), ФК «Локомотив» (Уссурийск), ДЮСШ №3 (Благовещенск), СШОР №2 (Комсомольск-на-Амуре), спортивная школа «Океан» (Находка), «Спортивная школа «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (Якутск), «Спортивная школа по футболу» (Петропавловск-Камчатский), спортивная школа «Белогорец» (Белогорск), ФК «Чита» (Чита) и «Спортивная Школа №6» (Улан-Удэ).
- Очень приятная новость для наших болельщиков. Первые 100 пришедших на стадион, получат номерки, и смогут принять участие в лотереи, где победителем станет каждый 10 номерок. В перерыве между таймами определителем случайных чисел будут названы победители, - рассказали организаторы.
Открытие соревнований начнется в 10.30 часов, начало первого матча состоится в 11.00 часов, второй матч запланирован на 14.00 часов. Матчи состоятся при любой погоде.
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