Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регистрация на Всероссийское официальное физкультурное мероприятие "Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" продлена до 16 мая включительно. На сегодняшний день заявки на участие в соревнованиях подали более 650 жителей Сахалинской области, оассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Регистрация проходит на сайте https://забег.рф. При подаче заявки необходимо выбрать город Южно-Сахалинск и одну из четырёх дистанций. 1 км смогут преодолеть ребята 6-12 лет, а также островитяне с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 5 км пробегут сахалинцы в возрасте 13 лет и старше. 10 и 21,1 км будут доступны для спортсменов 18 лет и старше.

Парад открытия состоится в 16:00 у здания Исторического парка «Россия – моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4). Отсюда же в 16:20 будет дан старт девочкам на дистанцию 1000 метров. В 16:30 свой отрезок преодолеют мальчики 6-12 лет, в 16:40 – спортсмены с ОВЗ. В 17:00 состоится масс-старт на 5, 10 и 21,1 км.

Это не просто массовый забег, это фестиваль ярких впечатлений для детей и взрослых. Сразу после церемонии открытия для сахалинцев начнут работать развлекательные площадки – соревнования по воркауту, пейнтбольный тир, IT-зона детского технопарка «Кванториум» и турнир по брейкдансу.

Напомним, «ЗаБег.РФ» в Сахалинской области пройдёт в третий раз. В прошлом году на старты вышли более 500 сахалинцев. Отметим, что островной регион – один из немногих в стране, где участники марафона регистрируются бесплатно.



«ЗаБег.РФ» - самый масштабный полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников из 85 городов России, 11 часовых поясов и единый старт для всей страны. В этом году спортивное событие в стране пройдет в шестой раз.