Заявки на участие в "ЗаБег.РФ" подали более 650 жителей Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Регистрация на Всероссийское официальное физкультурное мероприятие "Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" продлена до 16 мая включительно. На сегодняшний день заявки на участие в соревнованиях подали более 650 жителей Сахалинской области, оассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Регистрация проходит на сайте https://забег.рф. При подаче заявки необходимо выбрать город Южно-Сахалинск и одну из четырёх дистанций. 1 км смогут преодолеть ребята 6-12 лет, а также островитяне с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 5 км пробегут сахалинцы в возрасте 13 лет и старше. 10 и 21,1 км будут доступны для спортсменов 18 лет и старше.
Парад открытия состоится в 16:00 у здания Исторического парка «Россия – моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4). Отсюда же в 16:20 будет дан старт девочкам на дистанцию 1000 метров. В 16:30 свой отрезок преодолеют мальчики 6-12 лет, в 16:40 – спортсмены с ОВЗ. В 17:00 состоится масс-старт на 5, 10 и 21,1 км.
Это не просто массовый забег, это фестиваль ярких впечатлений для детей и взрослых. Сразу после церемонии открытия для сахалинцев начнут работать развлекательные площадки – соревнования по воркауту, пейнтбольный тир, IT-зона детского технопарка «Кванториум» и турнир по брейкдансу.
Напомним, «ЗаБег.РФ» в Сахалинской области пройдёт в третий раз. В прошлом году на старты вышли более 500 сахалинцев. Отметим, что островной регион – один из немногих в стране, где участники марафона регистрируются бесплатно.
«ЗаБег.РФ» - самый масштабный полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников из 85 городов России, 11 часовых поясов и единый старт для всей страны. В этом году спортивное событие в стране пройдет в шестой раз.
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