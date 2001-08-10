Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
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15:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские стрелки борются за медали первенства России

Сахалинские стрелки борются за медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены спортшколы по техническим видам спорта Тимур Кимежук, Вадим Палиенко, Андрей Лаврентьев и Ом Чон Мин принимают участие в первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования проходят с 4 по 9 мая во Владикавказе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Судьями соревнований выступают тренеры спортшколы Сергей Хе и Борис Кимежук.

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