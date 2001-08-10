Михаил Назарьев провел мастер-класс по спортивной аэробике в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тренер по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса поделился опытом с сахалинскими спортсменками и тренерами по спортивной аэробике. Тренировки проходили на протяжении трех дней в гимнастическом зале Дворца детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) и собрали 30 участниц, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Нам впервые удалось организовать мастер-класс с участием такого опытного тренера. Этот сбор полезен не только для детей, но и для нашего тренерского состава, нам есть чему у него поучиться. Наша федерация появилась не так давно, но мы развиваемся в хорошем темпе и будем продолжать. Особую благодарность выражаем директору ДДЮТ за предоставление зала и поддержку нашего спорта, - рассказала президент федерации спортивной аэробики Сахалинской области Маргарита Черноусова.
Областная федерация была аккредитована в 2021 году. Сейчас спортивной аэробикой на территории региона занимаются свыше 150 человек. За время тренировок спортсменам удалось освоить базовые элементы вида спорта и даже получить спортивные разряды на соревнованиях в Приморье.
- Я вижу, что здесь все заряжены на работу, это главное. Каждый наш день насыщен новыми знаниями, работаем над акробатикой, танцевальными движениями, также мы включили силовые элементы. Сахалинская федерация находится у истоков, сейчас надо грамотно расписать программу и продолжать работать с отличным настроем, - отметил Михаил Назарьев.
Для оттачивания навыков юные атлетки третий день проводят в зале по шесть часов. Объем тренировок нисколько не пугает 9-летнюю Полину Шестак, она готова тренироваться столько, сколько нужно.
- Раньше я занималась разными видами гимнастики, но в итоге выбрала спортивную аэробику. Мне нравится танцевать, у меня здесь много друзей. На мастер-классе Михаил Юрьевич показал нам новые элементы, а я научилась делать геликоптер, - рассказала Полина Шестак.
Сейчас сахалинские спортсменки готовятся к соревнованиям. Сборная команда из 9 человек будет защищать честь региона на дальневосточном этапе, соревнования пройдут в июне во Владивостоке.
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