Сахалинские кикбоксеры стали призерами чемпионата России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Дмитрий Козырев и Тимур Колесов завоевали серебро и бронзу чемпионата России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Соревнования проходили с 25 по 30 апреля в Барнауле, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В чемпионате и первенстве России по кикбоксингу приняли участие 907 спортсменов из 56 регионов страны. Сахалинскую область представляли шесть бойцов из пгт. Смирных – Данил Струй, Никита Вотинцев, Данила Грачиков, Мехрубон Екубов, Дмитрий Козырев и Тимур Колесов.

Дмитрий Козырев выступал в весовой категории до 48 кг. Он провел четыре боя, два из которых завершил досрочной победой. В финале сахалинец уступил спортсмену из Дагестана и стал серебряным призером соревнований.

Тимур Колесов завоевал бронзу чемпионата в весовой категории +81 кг.

- Все ребята большие молодцы, - резюмировал президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин. - Конечно, не всем удалось показать себя в полной мере, но я уверен, что они ещё себя покажут в будущем, для всех ребят это колоссальный опыт.