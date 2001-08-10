Сахалинцев ждет спортивно-развлекательная программа на площадке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по воркауту, пейнтбольный тир, IT-зона детского технопарка «Кванториум» и турнир по брейкдансу ждут сахалинцев 22 мая на площадке Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Интерактивный городок начнет работу на территории исторического парка "Россия - моя история" с 16:00 - сразу после церемонии открытия спортивного мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первые старты "ЗаБега.РФ" запланированы в 16:20. Сначала на дистанцию в 1 км выйдут дети до 12 лет и люди с ОВЗ. Масс-старт участников дистанций на 5 км, 10 км и 21,1 км состоится в 17:00.

По результатам полумарафона, а также соревнований по воркауту и брейкдансу победители и призеры получат медали и призы от спонсоров.

Регистрация участников продолжается. Заявки принимаются на сайте забег.рф. Присоединиться ко Всероссийскому полумарафону могут все желающие старше 6 лет, имеющие справку о допуске от врача и полис страхования от несчастных случаев.

Напомним, "ЗаБег.РФ" в Сахалинской области пройдёт в третий раз. В прошлом году на старты вышли более 500 сахалинцев. Отметим, что островной регион – один из немногих в стране, где участники марафона регистрируются бесплатно.

"ЗаБег.РФ" - самый масштабный полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников из 85 городов России. В этом году спортивное событие в стране пройдет в шестой раз.