Шесть медалей завоевали сахалинские параатлеты на Всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в Сочи принесли ещё три медали в копилку сахалинской команды, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Елена Сибилева завоевала бронзовую награду в метании копья, показав результат 12,79 м. Ещё две бронзы взял Егор Стрикун – в метании диска (18,11 м) и метании копья (15,68 м).

Михаил Черемисин занял четвёртое место в метании диска (22,55 м) и выполнил норматив мастера спорта.

Напомним, ранее на этих же соревнованиях сахалинцы Михаил Тутенько, Андрей Семикрас и Егор Стрикун завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно.