Сахалинские кудоисты завоевали шесть медалей приморских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены привезли одну серебряную и пять бронзовых медалей Кубка Приморского края по КУДО. Соревнования собрали 260 участников из спортивных клубов Приморья, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Биробиджана, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской область.

Сахалинскую область представляли 20 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. По итогам соревнований серебро заработал Вячеслав Загребельный (230 единиц (прим. единица – категория, результат сложения роста и веса спортсмена), а остальные пять призеров стали обладателями бронзовых наград - Данил Дракунов (200 ед.), Кирилл Ремпель (220 ед.), Левон Петоян (230 ед.), Виталий Юн (220 ед.) и Арсений Сотников (230 ед.).

По итогам соревнований командный зачет выиграли бойцы Владивостока. На их счету 18 золотых медалей, четыре «золота» отправилось в Уссурийск, еще три – в Хабаровск.

- Гости из других регионов оказали достойную конкуренцию и продемонстрировали хорошую подготовку. Отмечу команду Сахалина, островитяне всегда приезжают большим составом, а уровень спортсменов постоянно растет. Это является лучшим свидетельством того, что молодежь нацелена развиваться физически и духовно, и жители Дальнего Востока обладают смелостью и целеустремленностью проявить себя с лучшей стороны на спортивной арене», – отметил вице-президент федерации кудо Приморского края Вячеслав Иванов.

Сейчас сахалинские кудоситы готовятся к новым стартам. 7 мая они поборются за медали первенства Хабаровска «Vostok open II».