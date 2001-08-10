Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Белогорске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу. В большом универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова состязались юноши и девушки 2006-2007 г.р., рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Турнир девушек собрал семь участниц. Сначала их разделили на две подгруппы.
Подгруппа "А": Камчатский и Приморский края, Амурская и Сахалинская области.
Подгруппа "Б": Забайкальский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия).
Островной регион представляла команда "СШ по волейболу" г. Южно-Сахалинска. В подгруппе она заняла второе место. Сахалинские волейболистки выиграли два матча в трех партиях, но проиграли Приморью (1:3).
Одержав победу в полуфинале, островитянки вышли в финал, где их соперниками вновь были сверстницы из Приморского края.
На этот раз команда "СШ по волейболу" взяла реванш, выиграв тяжелейший матч на тай-брейке – 3:2.
Победительницами первенства ДФО стали Софья Васько, Полина Ермакова, Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Арина Забеганова, София Портных, София Алейникова, Виктория Огнёва, Ульяна Яковлева, Камила Килина, София Шорина и тренер Марина Борисовна Захарова. Теперь им предстоит подготовка к финалу первенства России.
У юношей участников было на одно больше, чем у девушек. Они также начали поход за медалями с группового этапа.
Подгруппа "А": ЕАО, Забайкальский и Приморский край, Республика Саха (Якутия).
Подгруппа "Б": Республика Бурятия, Амурская и Сахалинская области, Хабаровский край.
Островные волейболисты (команда "СШ по волейболу", тренер Андрей Барановский) успешно выступили на этом этапе, пробившись в полуфинал со второго места.
Однако в полуфинале сахалинцы проиграли Забайкалью (0:3), а в матче за бронзу уступили Приморскому краю (0:3).
Четвертое место в первенстве ДФО заняли Константин Агафонов, Сергей Деев, Егор Жданов, Никита Ермолов, Даниил Кириенко, Степан Савватеев, Антон Семененко, Андрей Сергеев, Павел Сидоренко, Максим Чернецкий, Роман Незванов, Намдак Дармаев.
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