Сахалинские следж-хоккеисты начинают игры на фестивале в Сочи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следж-хоккейная команда "Сахалинские Львята" прибыла в Сочи, где ей предстоит представить остров на IV Всероссийском Фонбет Фестивале адаптивного хоккея "Hockey Family Fest". В крупнейшем фестивале по следж-хоккею для юных спортсменов сахалинская команда будет участвовать уже во второй раз, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ХК "Сахалинские Акулы".

Турнир пройдёт при поддержке министерства спорта РФ с 25 по 30 апреля в поселке Сириус Краснодарского края на аренах Олимпийского парка. "Сахалинские Львята" сыграют во втором дивизионе. Соперниками сахалинцев в группе станут "Спартак" Москва, "Умка" Одинцово и "Ястребы" Оренбург.

Днём ранее команда прибыла в Сочи и провела собрание перед турниром. Сахалинские следж-хоккеисты серьёзно настроены - этот турнир является главным и самым ответственным в сезоне.

- Чувствуем себя хорошо. В день заезда собрали сани, проверили экипировку и отдохнули от длительного перелёта. Вечером провели собрание перед турниром. Ещё раз всё повторили и обговорили. Сегодня в 8:45 по Москве начинаем турнир игрой со "Спартаком". Уже ждём! - рассказал наставник команды "Сахалинские Львята", серебряный призёр Паралимпиады-2014 в Сочи по следж-хоккею Алексей Лысов.

Расписание матчей команды "Сахалинские Львята":

26 апреля. 8:45 МСК. Сахалинские Львята – Спартак

27 апреля. 9:00 МСК. Сахалинские Львята – Умка

28 апреля. 10:00 МСК. Ястребы – Сахалинские Львята

29 апреля. Решающие матчи за распределение мест в Дивизионе 2.

Для всех болельщиков будут организованы прямые трансляции игр и мероприятий на странице Фестиваля адаптивного хоккея "Hockey Family Fest" в социальной сети ВКонтакте.