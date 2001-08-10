Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2022
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15:06, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Анастасия Плотникова завоевала бронзу на чемпионате России по мас-рестлингу

Сахалинка Анастасия Плотникова завоевала бронзу на чемпионате России по мас-рестлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский мас-рестлер Анастасия Плотникова заняла третье место на чемпионате России и вошла в состав сборной страны. Престижные соревнования проходили с 22 по 24 апреля в Казани, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В чемпионате приняли участие 183 спортсмена из 33 регионов страны. Сахалинскую область представили Федор Абрамов, Игорь Кислицын, Николай Иванов, Евгений Борозна и Анастасия Плотникова.

Девушка выступила успешнее остальных островитян и сумела завоевать бронзу в категории до 55 кг. Пьедестал мас-рестлер разделила с Татьяной Дьячковской из Якутии.

Анастасия Плотникова является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Среди мужчин лучший результат показал Федор Абрамов. В категории до 90 кг он занял пятое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

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