Сахалинские саватисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные спортсмены успешно выступили на Всероссийском фестивале по савату, а также на чемпионате и первенстве России в разделе "ассо". В копилке сахалинской сборной четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали, рассказали ТИА "Острова" в региональном минисерстве спорта.
Соревнования проходили с 22 по 23 апреля в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов России.
Среди сахалинцев высокие результаты на фестивале показали Елисей Быстрых (1 место, до 36 кг), Кирилл Грунин (1 место, до 39 кг), Сергей Леонов (2 место, до 39 кг).
На первенстве медали завоевали Ярослав Дудкин (золото, +65 кг), Иван Маслов (серебро, до 52 кг), Дмитрий Юшко (серебро, до 56 кг), Тимофей Исаев (серебро, до 75 кг).
Золото чемпионата России по савату в разделе «ассо» завоевал Владимир Хе (до 75 кг), серебро у Шамиля Шамсудинова (+85 кг), бронза у Сергея Конюхова (до 70 кг).
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