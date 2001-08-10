Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
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15:43, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Холмские спортсмены отправятся на Всероссийский Фестиваль ГТО

Холмские спортсмены отправятся на Всероссийский Фестиваль ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Холмского городского округа представит Сахалинскую область на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В октябре 2021 года команда портового города стала сильнейшей по итогам областного этапа соревнований. Спортсмены выступали в стрельбе из электронного оружия, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, поднимании туловища из положения лёжа на спине, наклоне вперёд и беге на 2 и 3 километра.

В составе команды на состязания отправятся Маргарита Цыганкова, Александр Паус, Екатерина Шейко, Роман Хаматшин, Ирина Ефремова, Виктор Романов, Анжелика Головушкина, Андрей Шангин. Сопровождающий – представитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Геннадий Рахимов.

Всероссийский Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 20 мая.

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