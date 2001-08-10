Холмские спортсмены отправятся на Всероссийский Фестиваль ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Холмского городского округа представит Сахалинскую область на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В октябре 2021 года команда портового города стала сильнейшей по итогам областного этапа соревнований. Спортсмены выступали в стрельбе из электронного оружия, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, поднимании туловища из положения лёжа на спине, наклоне вперёд и беге на 2 и 3 километра.

В составе команды на состязания отправятся Маргарита Цыганкова, Александр Паус, Екатерина Шейко, Роман Хаматшин, Ирина Ефремова, Виктор Романов, Анжелика Головушкина, Андрей Шангин. Сопровождающий – представитель регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Геннадий Рахимов.

Всероссийский Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 20 мая.